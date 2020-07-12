Биопаг - Продукция

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Назначение препарата:

Антимикробный препарат БИОПАГ - препарат для очистки и обеззараживания питьевой воды, воды плавательных бассейнов, оборотных систем технического и питьевого водоснабжения, сточных вод. БИОПАГ или химическое название полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (сокращенно ПГМГГХ) – является синтезируемым полимерным органическим соединением в структуру которого «внедрены» фрагменты молекулы гуанидина, чем и обусловлены все его полезные для народного хозяйства свойства.

Благодаря выраженному положительному потенциалу на «фрагментах» гуанидина, вся молекула приобретает свойства катионного бактерицидного полиэлектролита. При этом сама молекула не является окислителем, и это обеспечивает основные функциональные преимущества ПГМГГХ.

Препарат может быть использован для борьбы с плесневыми грибами.

Состав препарата - Препарат выпускается в двух формах:

твердая форма - содержащая не менее 95% БИОПАГа и представляющая собой твердое стеклообразное вещество в виде мелких частиц.

жидкая форма - 20% водный раствор БИОПАГа, представляющего собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета.

Свойства препарата:

● ПГМГГХ не токсичен (в рекомендуемых для применения концентрациях);

● не имеет запаха;

● не летуч - благодаря этому свойству чрезвычайно эффективен, т.к. обычные бактерициды (например, хлор) летучи и поэтому не могут достичь нужного эффекта без применения завышенных опасных (или неблагоприятных для оборудования) концентраций в требуемый промежуток времени;

● не раздражает кожные покровы (относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу);

● длительно хранится (до 10 лет) без потери своих бактерицидных свойств;

● не требует специальных мест хранения;

● ПГМГГХ прост в эксплуатации;

● не требует модернизации производства и спецоборудования, благодаря вышеперечисленным свойствам;

● благодаря полимерной основе воздействует на широкий спектр микроорганизмов от условно патогенных (санитарных) до крайне опасных и устойчивых (вирусы, сибирская язва, чума и т.п.);

● являясь катионным полимером - обладает флоккулирующим действием, т.е. не только обеззараживает, но и дополнительно очищает воду;

● при правильной эксплуатации и учете всех расходов на эксплуатацию – дешев;

Применение препарата:

Обработка воды проводится растворами концентраций 0,01-5% по препарату.

Срок хранения препарата:

Срок годности жидкого концентрата составляет 5 лет, твердого вещества - 7 лет. Приготовленных рабочих растворов - 2 месяца.

Условия хранения препарата:

Дезинфицирующее средство следует хранить в герметично закрытой упаковке при температуре: Жидкая форма - от 0 до 50 С, твердая форма - от -40 до 50 С.